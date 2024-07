Argentina in finale di Coppa America, 2-0 al Canada

ROMA (ITALPRESS) – Juan Alvarez e Lionel Messi. Pronostico rispettato, Canada a casa a testa alta, Argentina in finale. Nessuna sorpresa nella prima semifinale della Coppa America con i campioni in carica, nonchè del mondo, che al Meadowlands Stadium di East Rutherford battono 2-0 i canadesi e adesso attendono la sfida di questa notte, tra l’Uruguay e la Colombia, per conoscere il nome dell’avversaria che contenderà il titolo all’Albiceleste. Tutto facile per la ‘Scalonetà che, con Lautaro Martinez in panchina fino al 78°, sblocca il risultato con l’attaccante del Manchester City, Julian Alvarez, al 22° su assist di De Paul. Nella ripresa, al 6°, il gol di capitan Messi che, dopo un’altra bella azione dell’ex Udinese, devia in rete il tiro Enzo Fernandez e chiude la partita fissando il risultato sul 2-0. Argentina in finale e a caccia di uno storico triplete: Copa America 2021 e Mondiali2022 sono già in bacheca, la Copa America 2024 è a un passo. Volendo si può aggiungere anche la Finalissima del 2023 contro gli allora campioni d’Europa (l’Italia di Roberto Mancini travolta 3-0) per un poker stellare.

– Foto Ipa Agency –

