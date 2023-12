Argentina vara austerità: non rinnoverà 5.000 contratti pubblici

Roma, 26 dic. (askanews) – Nel 2024 il governo argentino non rinnoverà circa 5.000 contratti pubblici e riesaminerà più di un milione di piani sociali per individuare irregolarità, come ha riferito martedì il portavoce presidenziale Manuel Adorni, citato dalla stampa locale.

Adorni ha inoltre annunciato che i contratti pubblici firmati nel 2023 che scadono il 31 dicembre non saranno rinnovati nel 2024, mentre i restanti entreranno in un processo di revisione di 90 giorni.

In una conferenza stampa alla Casa Rosada, il portavoce ha precisato che questa misura riguarderà tutti i dipendenti temporanei dell’Amministrazione federale e quelli di vari enti pubblici in Argentina, e che saranno esclusi solo i lavoratori delle aziende e delle imprese statali.

Per quanto riguarda i piani sociali, l’Esecutivo argentino inizierà la verifica di oltre un milione di piani sociali e prevede, sulla base dei calcoli delle indagini giudiziarie, che 160.000 beneficiari potrebbero ricevere tali aiuti in modo “irregolare”.

Secondo il portavoce, questi progetti avrebbero un valore totale di 10 miliardi di pesos argentini (12,45 milioni di dollari).

“Gli argentini non dovrebbero essere responsabili di questi soldi”, ha sottolineato Adorni.

L’obiettivo del governo argentino è “rendere il sistema trasparente, garantire che chi ne ha bisogno venga pagato e che (i piani sociali) smettano di funzionare come un business per intermediari e dirigenti di organizzazioni sociali”.

Proprio una parte di queste organizzazioni sociali e sindacali ha manifestato mercoledì scorso a Buenos Aires, in coincidenza con il 22° anniversario delle proteste del dicembre 2001, che in ambito economico portarono al cosiddetto “corralito” bancario, e in politica provocarono le dimissioni del presidente radicale Fernando de la Rúa (1999-2001).

La Confederazione Generale del Lavoro (CGT), la potente e maggioritaria federazione dei sindacati argentini, di orientamento peronista, non ha partecipato alle mobilitazioni della scorsa settimana.