Arisa a Colpo di Coda parla dei suoi cani: “Titti e Nino salvifici”

Roma, 23 gen. (askanews) – “Sono due esserini molto dolci, possiamo dire salvifici”: lo ha detto Arisa intervenendo nel corso dell’ultima puntata di Colpo di Coda su Rai Radio 2 parlando dei suoi due cagnolini.

Ai microfoni del programma, una finestra dedicata al mondo degli animali all’interno di Grazie dei Fiori con Pino Strabioli e Alessandra Zavoli, in onda ogni sabato su Rai Radio 2 alle 19 e visual sul canale 202, la cantante ha confessato: “Mi fanno tanto bene, mi tengono compagnia e mi portano in una dimensione in cui sono un po’ mamma e un po’ bambina. È bello condividere le mie giornate con esserini che hanno un livello di purezza e un serbatoio d’amore infinito. Avere cani significa anche socializzare, anche se non mi è mai capitato di rimorchiare grazie a loro… Ma alla mia ex tata sì, ha trovato il fidanzato al parco”, ha aggiunto scherzando Arisa.