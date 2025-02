Arriva il nuovo Duster con trazione 4×4

RROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Dacia Duster offre agli amanti delle attività all’aria aperta una guida serena e qualità off-road uniche sul mercato dei veicoli a trazione integrale “non specialistica”, ovvero i 4×4 non dotati di riduttore al cambio.

Nuovo Duster è disponibile con trazione 4×4 e Terrain Control che può essere gestito attraverso 5 modalità di guida. Auto, con il sistema gestisce automaticamente la coppia tra l’avantreno e il retrotreno in funzione dell’aderenza e della velocità. Snow, che ottimizza le traiettorie sulle strade sdrucciolevoli grazie a specifiche impostazioni del controllo di stabilità e del sistema di controllo trazione. Mud/Sand, per circolare su superfici instabili, come i sentieri fangosi o sabbiosi. Off-road, che offre le migliori capacità off-road su percorsi difficili. In termini di prestazioni, è molto simile alla modalità 4×4 lock del precedente Duster, ma si spinge oltre, distribuendo in modo automatico e ottimale la coppia tra le ruote anteriori e posteriori a seconda delle condizioni di aderenza rilevate e della velocità del veicolo. Eco, che consente di ottimizzare i consumi di carburante agendo sulla climatizzazione e sulle prestazioni del veicolo. Ottimizza la distribuzione della coppia tra avantreno e retrotreno per limitare il consumo di carburante, adattandosi contemporaneamente alle condizioni di aderenza della strada. L’altezza da terra è a prova di fuoristrada: 217 mm (misurata tra gli assi) nella versione a trazione integrale. Angoli di attacco e di uscita più favorevoli, nelle versioni a trazione integrale, fino a 31° all’anteriore e 36° al posteriore, e angolo di dosso pari a 24°.

Sistema di controllo della velocità in discesa. Questo sistema è particolarmente utile in caso di guida off-road e discese ripide e scivolose. Agisce soprattutto sui freni per evitare di perdere il controllo del veicolo e garantire così una giusta velocità (a seconda degli input del conducente) da 0 a 30 km/h. Il sistema funziona su tutti i rapporti del cambio, compresa la retromarcia. Il conducente non dovrà più preoccuparsi dei pedali dell’acceleratore e del freno, ma solo del volante per la direzionalità del veicolo. Molte informazioni particolarmente utili per la guida off-road compaiono sul display centrale da 10,1″, come l’ngolo di inclinazione laterale destra / sinistra del veicolo, l’angolo di beccheggio per valutare i pendii in salita e discesa e la suddivisione della coppia tra avantreno e retrotreno (nella versione a trazione integrale. ndr).

All’esterno la carrozzeria è ora protetta dai piccoli urti e dai graffi su tutti i lati. Le protezioni laterali formano un tutt’uno con le protezioni dei passaruota e i paraurti anteriori e posteriori, costituendo una vera e propria cintura. Sotto ai paraurti, piastre di grandi dimensioni proteggono il sottoscocca.

All’interno troviamo di serie, nell’allestimento Extreme, sellerie lavabili in TEP microcloud, tappetini in gomma anteriori, posteriori ed anche nel vano bagagli. Le protezioni esterne sono realizzate con StarkleR, materiale innovativo costituito al 20% da materiali riciclati.

Piastre di protezione anteriori e posteriori sono tinte all’origine. Il materiale plastico iniettato che costituisce il corpo del componente è già tinto. Si tratta quindi di un colore inalterabile, a differenza dei classici strati di vernice. Gli inevitabili urti e graffi che subiscono questi elementi, potrebbero lasciare tracce, ma queste saranno quasi invisibili, in quanto il colore originario è presente anche al di sotto della superficie. Per chi volesse aggiungere qualcosa al proprio Duster è disponibile il Pack Sleep che comprende 3 funzioni essenziali: un letto matrimoniale (lungo 1,90 metri e largo fino a 1,30 metri) che si può aprire anche da soli in meno di due minuti, un tavolino e un’area di stoccaggio. Infine, l’esclusivo portapacchi che è il partner ideale per le attività all’aria aperta. Basta fissarlo trasversalmente sulle barre da tetto modulabili oppure sulle barre da tetto trasversali disponibili in after market che può reggere un peso massimo dinamico sul tetto del veicolo pari a 80 kg. I prezzi vanno dai 26.400 euro per la versione Expression ai 27.900 della Extreme, entrambe con la morizzazione TCe 130.

