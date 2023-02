Arrivano negli showroom le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

TORINO (ITALPRESS) – Arrivano negli showroom Alfa Romeo le nuove Giulia e Stelvio, che si evolvono in termini di stile e tecnologia. Nuovo lo “sguardo” con i sofisticati fari Full-LED Matrix adattivi e l’inedita griglia del “Trilobo”, che sancisce il forte “family feeling” con Tonale. Nuovo quadro strumenti totalmente digitale e storico design “a cannocchiale”. Massimo comfort e sicurezza con gli “Alfa Connect Services” che offrono aggiornamenti “Over The Air”. Anche su nuova Giulia e Stelvio sarà presto disponibile la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) che si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. La dinamica di guida è il punto di riferimento delle categorie SUV e berlina, grazie ad un perfetto bilanciamento dei pesi, agilità e leggerezza best in class e lo sterzo estremamente preciso.

Nuova logica di gamma, convergente con quella introdotta su Tonale: Super, Sprint, Ti e Veloce. Quattro allestimenti distintivi, quattro nomi radicati nella tradizione Alfa Romeo. Con le nuove Giulia e Stelvio debutta la serie speciale “Competizione”, la versione top di gamma che porta al debutto il nuovo colore esclusivo grigio opaco Moon Light. Nel weekend dell’11 e 12 febbraio, presso tutti gli showroom Alfa Romeo, i due nuovi modelli potranno essere ammirati in occasione del Porte Aperte dedicato alla nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4.

Grazie alla proposta finanziaria di FCA Bank, a partire da soli 490 euro al mese e un anno di garanzia estesa inclusa nella rata, sarà possibile salire a bordo delle nuove Giulia e Stelvio, in allestimento Veloce turbo diesel 210 cv trazione integrale Q4. A disposizione anche la formula Noleggio Chiaro di Leasys per vivere un’esperienza di guida con tutti i servizi inclusi nel canone, senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell’auto.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).