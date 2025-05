Asp Siracusa riceve il premio “Innovazione Digitale in Sanità 2025”

MILANO (ITALPRESS) – L’ASP di Siracusa è stata insignita del prestigioso Premio “Innovazione Digitale in Sanità 2025” indetto dagli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, con il progetto “Change Management e approccio data-driven per la trasformazione del Pronto Soccorso: l’esperienza di Siracusa”.

La proclamazione è avvenuta durante il convegno “Sanità digitale: i germogli della trasformazione” tenutosi al Politecnico di Milano, un evento che ha offerto una panoramica sullo stato di sviluppo della Sanità Digitale in Italia attraverso il confronto con esperti e rappresentanti istituzionali.

“Siamo immensamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio – ha commentato il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone, che assieme al direttore dei Sistemi Informativi e Controllo di Gestione dell’Azienda Santo Pettignano ha ricevuto il premio ed illustrato il progetto rispondendo alle domande della Giuria – poiché riconosce il grande lavoro e la visione strategica della nostra Azienda. Questo progetto non è solo un’innovazione tecnologica che abbiamo introdotto nei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia di Siracusa, ma rappresenta un cambiamento culturale profondo che mette al centro il paziente e la sua famiglia. Aver sviluppato questa soluzione interamente in-house, dimostra la straordinaria competenza e dedizione del nostro personale. Questo successo ci spinge a proseguire su questa strada, consolidando il nostro modello come esempio replicabile a livello regionale e nazionale, per una sanità sempre più moderna, accessibile e orientata alla persona”.

Il progetto dell’ASP di Siracusa, avviato a febbraio 2024, si è distinto per il suo approccio innovativo e la sua capacità di generare impatti misurabili sull’efficienza organizzativa, sulla trasparenza e sulla qualità percepita dei servizi sanitari. Nato da un forte impegno della Direzione generale, il progetto ha promosso una reingegnerizzazione del Pronto Soccorso incentrata su tre pilastri: digitalizzazione, integrazione ospedale-territorio e centralità della persona.

Tra le funzionalità chiave implementate spiccano il sistema di tracciamento in tempo reale del percorso clinico-assistenziale del paziente, accessibile ai familiari tramite un link SMS al momento del triage, garantendo privacy e sicurezza. Un’altra innovazione è il sistema digitale per la segnalazione automatica dei pazienti over 65 ai servizi di cure domiciliari o palliative, che ha permesso una presa in carico tempestiva e ha ridotto i rientri impropri, rafforzando la continuità assistenziale. Il tutto è supportato da un approccio data-driven, con cruscotti direzionali che monitorano in tempo reale l’impatto delle azioni intraprese, integrando flussi operativi, tempi di attesa e indicatori di performance.

I risultati ottenuti sono notevoli: una riduzione generalizzata della durata media di permanenza nei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia di Siracusa tra questi quelli dell’ospedale Umberto I ridotti da 7,3 a 4,81 ore (-34%), una diminuzione del tempo medio tra triage e visita da 59 a 48 minuti e oltre 4500 segnalazioni di pazienti over 65 ai servizi territoriali in otto mesi. L’introduzione del sistema ha anche migliorato la comunicazione con i familiari, riducendo disorientamento e ansia e alleggerendo il carico comunicativo del personale sanitario e creando ambienti biofilici per l’attesa dei familiari.

Il progetto si configura come un modello replicabile di innovazione pubblica, già adottato gratuitamente da altre aziende sanitarie del SSR siciliano, in linea con gli obiettivi del PNRR e la visione di una sanità moderna, accessibile e orientata alla persona. Sono già in fase di sviluppo nuove funzionalità, tra cui l’integrazione con cartelle cliniche elettroniche e referti di laboratorio, l’ampliamento delle dashboard direzionali con strumenti di early warning sul sovraffollamento e l’applicazione di modelli predittivi sui flussi del Pronto Soccorso.

