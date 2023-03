Assegnati i titoli nei doppi agli assoluti di tennistavolo

CAGLIARI (ITALPRESS) – Doppi protagonisti nella sesta giornata dei campionati italiani di tennistavolo in corso a Cagliari. Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), dopo la finale dello scorso anno persa ai vantaggi del quinto set, tornano sul primo gradino del podio, onorando il ruolo di teste di serie numero 1: battute per 3-1 (8-11, 11-5, 11-8, 11-9) Nicole Arlia (Tennistavolo Castel Goffredo) e Nikoleta Stefanova (CIATT Prato), bronzo per le detentrici del tricolore Monfardini e Tan e per la coppia Cavalli/Mosconi. “Dopo la delusione della stagione passata – ricorda Piccolin – volevamo tornare a vincere e siamo felici di esserci riuscite”. C’è soddisfazione anche nelle parole di Vivarelli: “Fa sempre piacere aggiudicarsi un titolo italiano. Non abbiamo disputato i nostri migliori match di doppio di sempre, però abbiamo lottato e abbiamo centrato l’obiettivo”.

Nel doppio maschile Alessandro Baciocchi (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) ha ottenuto il suo primo titolo assoluto e Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare) il settimo, con cinque compagni diversi. I numeri 4 del seeding hanno avuto la meglio in finale sui fratelli mantovani Leonardo (Aeronautica Militare) e Matteo Mutti (Top Spin Messina), secondi favoriti del tabellone. Sul podio anche i doppi Amato/Pinto e i campioni uscenti Oyebode/Piccolin. “Questo primo oro assoluto – afferma Baciocchi – è per me un bel riscatto, dopo che infortuni vari mi avevano tenuto fuori per parecchio tempo. Prima di oggi non avevamo mai giocato con Marco ma fin dalla prima partita ci siamo resi conto che avremmo potuto arrivare fino in fondo”. “La gara più complicata è stata la finale, nella quale abbiamo lottato tutti – aggiunge Rech Daldosso – Al di là di aver scelto di giocare insieme, siamo felici di questo risultato, perchè siamo molto amici anche al di fuori del tennistavolo”.

Argento lo scorso anno al WTT Feeder Dùsseldorf II, primo titolo assoluto condiviso nel misto per il 21enne John Oyebode (Tennistavolo Sassari) e la 22enne Gaia Monfardini (Tennistavolo Castel Goffredo). Da teste di serie numero 2 hanno prevalso in finale per 3-1 (7-11, 11-7, 11-5, 11-8) sui numeri 4 Antonino Amato (Marcozzi Cagliari) e Nikoleta Stefanova (CIATT Prato). Bronzo a pari merito per Piccolin e Vivarelli e Baciocchi e Barani. “E’ da un pò – spiega Monfardini – che facciamo il misto insieme e finalmente siamo arrivati a questo traguardo, che stavamo inseguendo e sognando”. “Puntavamo alla vittoria – le fa eco Oyebode – Giocare insieme da qualche anno ci ha aiutato a crescere insieme”.

– foto ufficio stampa Fitet –

(ITALPRESS).