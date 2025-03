Assicurazioni, Assigeco lancia l’intelligenza artificiale di Assai

Milano, 20 mar. (askanews) – Assigeco, uno dei principali intermediari assicurativi indipendenti italiani ora lancia Assai, un nuovo sistema di intelligenza artificiale per il suo canale digitale retail Assaperlo.com.”Assigeco – ci ha spiegato Attilio Stigliano, Manager Public Bodies and Lloyd’s Unit di Assigeco e responsabile di assigeco.com – è un broker grossista, vale a dire che opera sul mercato nella distribuzione dei prodotti assicurativi. Da questa esperienza fatta ormai da oltre vent’anni è nata l’idea di creare un network digitale che potesse dare un servizio in più rispetto al tradizionale distribuzione, tant’è vero che Assaperlo unisce un po’ il mondo assicurativo al mondo dei servizi offrendo un po’ una vasta scelta all’utente finale. Assai nasce dall’esperienza fatta dalla distribuzione tramite Assaperlo. questo applicativo consente di fornire tutte le informazioni che qualsiasi utente, professionista o casalinga ha bisogno in sede di acquisto di un prodotto o di un servizio”.Assai è un sistema di intelligenza artificiale che vuole aiutare l’utente nel trovare le soluzioni più adatte alle sue necessità, senza perdere tempo ad analizzare singolarmente tutti i prodotti esposti. Il servizio, che è descritto come semplice e immediato, funziona in modo simile a una chat. E per Assigeco alla base del progetto ci sono due caratteristiche dell’azienda. “L’informatica – ha detto Osvaldo Rosa, Managing Director di Assigeco – che è sempre stata un nostro importantissimo cavallo di battaglia e, secondo punto, la preparazione di personale adeguato: oggi abbiamo raggiunto la cifra di più di 100mila assicurati con un nucleo di persone molto ristretto, siamo circa venticinque”.A dicembre 2024 Assigeco ha ricevuto per il settore assicurativo il Premio Visionari d’Impresa, che viene assegnato a quegli imprenditori che, per visione e capacità d’innovazione, si sono distinti nel proprio settore contribuendo allo sviluppo economico del territorio. Un riconoscimento che deriva anche dalle buone performance economiche. “Come società – ha concluso Rosa – siamo di medio-alto livello, ma siamo tra i top 5 come utili societari”.Numeri che, per Assigeco, sono anche la prova di un progetto digitale che in Italia ha rappresentato una significativa innovazione del comparto.