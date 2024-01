Atalanta sfida Sassuolo in Coppa Italia, Gasperini “Difficile”

BERGAMO (ITALPRESS) – “Queste sono partite diverse, sono a eliminazione diretta, abbiamo visto delle gare in cui ci sono state delle sorprese. E’ vero che il Sassuolo in campionato non si sta ripetendo come gli altri anni, ma sta facendo buone gare, anche col Milan è stato in partita fino alla fine. Sarà comunque una gara difficile, anche se abbiamo la giusta fiducia”. Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sportmediaset, non si fida dei neroverdi, avversari domani alle ore 18 dell’Atalanta negli ottavi di Coppa Italia. “Per noi è una manifestazione importante anche perchè negli ultimi anni siamo andati due volte in finale, non siamo riusciti a vincerla, quest’anno si riparte e abbiamo questa partita col Sassuolo, è chiaro che la affronteremo con la giusta attenzione. Per una società come l’Atalanta è difficile pensare allo Scudetto o alla Champions – ha evidenziato il tecnico – la Coppa Italia tutto sommato è il trofeo più arrivabile, dobbiamo dire che è una manifestazione che quando arriva alle ultime giornate diventa importante per tutti. Dovremmo aver recuperato Scalvini – ha proseguito -, vedremo nell’ultimo allenamento, per il resto siamo quelli”.

Infine Gasperini ha parlato del nuovo arrivo Isak Hien, difensore acquistato dal Verona: “Sicuramente copre un settore dove siamo stati in difficoltà, saprà darci una mano importante, conosce il campionato, potrà essere utile”, l’auspicio del tecnico.

– foto Image –

(ITALPRESS).