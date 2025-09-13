X
Atletica, Fabbri di bronzo nel peso ai Mondiali di Tokyo

| 13 Settembre 2025 15:34 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 13 set. (askanews) – Arriva la seconda medaglia in pochi minuti per l’Italia a Tokyo. Dopo l’argento della Battocletti nei 10.000, ecco il bronzo di Lorenzo Fabbri nel peso. Negli ultimi Mondiali di Budapest del 2023 si era preso l’argento (22,34), battuto solo dall’americano Ryan Crouser, oro anche oggi con 22.34 di lancio. Argento Muñoz con 21.97 che conquista il secondo posto con l’ultimo lancio, terzo proprio Fabbri con 21.94.

