Atp Chengdu, Musetti batte Prizmic e vola ai quarti di finale

CHENGDU (CINA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti è già nei quarti di finale del “Chengdu Open” (ATP 250 – cemento – montepremi 1.190.210 dollari), di scena nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina.

Il 23enne tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e bye al primo turno in qualità di favorito del tabellone, ha superato all’esordio nel secondo round (ottavi) il croato Dino Prizmic, n.121 del ranking, con il punteggio di 7-5 3-6 6-2, maturato in due ore e 17 minuti di gioco. Per un posto in semifinale l’azzurro, a caccia di punti pesanti per ottenere il pass per le Atp Finals di Torino, se la vedrà con il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili, 114esimo della classifica mondiale.

“Sono partito con un po’ di tensione ma penso sia normale – le parole a fine partita di Musetti – Il primo match in Cina è sempre complicato tra jet leg e diverse condizioni ambientali – spiega il tennista carrarino, numero 9 Atp e favorito del seeding, dopo aver piegato in tre set il croato Dino Prizmic – Ma devo dare merito al mio avversario che ha giocato davvero bene. Nel terzo set sono riuscito a giocare alla mia maniera comandando gli scambi ed ho portato a casa la partita. Il mio obiettivo è provare a far meglio della finale dello scorso anno”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).