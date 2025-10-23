Atp Vienna, Berrettini batte Norrie e vola ai quarti. Più tardi il derby Sinner-Cobolli

ROMA (ITALPRESS) – Matteo Berrettini è approdato ai quarti di finale dell’”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna. Il tennista romano, numero 59 del mondo, ha sconfitto negli ottavi di finale il britannico Cameron Norrie, 35 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4.

Nel tie-break del secondo parziale l’azzurro ha fallito un match point. Persa la seconda frazione Berrettini ha poi chiuso la pratica nel terzo e decisivo set. Ai quarti di finale il romano sfiderà l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del mondo e terzo favorito del tabellone.

In campo oggi, sempre negli ottavi di finale, altri quattro azzurri. Prima Matteo Arnaldi affronta il tedesco Alexander Zverev. Poi ci sarà il derby tricolore fra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Infine giocherà Lorenzo Musetti opposto all’argentino Tomas Martin Etcheverry.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).