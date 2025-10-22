Atp Vienna, Cobolli e Berrettini al secondo turno. Sinner in campo

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – I romani Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si qualificano per il secondo turno (ottavi) dell’”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna. Cobolli ha superato all’esordio il ceco Tomas Machac per 7-6(8) 6-2, mentre Berrettini si è imposto per 7-6(5) 6-3 sull’australiano Alexei Popyrin. Cobolli sfiderà per un posto nei quarti uno tra l’altro azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 1, ed il tedesco Daniel Altmaier, mentre Berrettini se la vedrà con il britannico Cameron Norrie.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).