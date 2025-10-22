X
<
>

Atp Vienna, Cobolli e Berrettini al secondo turno. Sinner in campo

| 22 Ottobre 2025 19:34 | 0 commenti

Atp Vienna, Cobolli e Berrettini al secondo turno. Sinner in campo

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – I romani Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si qualificano per il secondo turno (ottavi) dell’”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna. Cobolli ha superato all’esordio il ceco Tomas Machac per 7-6(8) 6-2, mentre Berrettini si è imposto per 7-6(5) 6-3 sull’australiano Alexei Popyrin. Cobolli sfiderà per un posto nei quarti uno tra l’altro azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 1, ed il tedesco Daniel Altmaier, mentre Berrettini se la vedrà con il britannico Cameron Norrie.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Rublev la finale a Cincinnati
-------------------------
Zverev-Djokovic ai quarti del Roland Garros. Errani-Paolini ai quarti
-------------------------
Zverev troppo forte, Sinner si ferma negli ottavi
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI