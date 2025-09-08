X
Attentato a Gerusalemme, 4 morti e almeno 15 feriti. Uccisi 2 terroristi

8 Settembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio dell’attacco terroristico avvenuto su un autobus nel quartiere di Ramot, a Gerusalemme: quattro persone sono morte. Lo riportano i media israeliani. Nell’attacco altre 15 persone sono rimaste ferite, cinque delle quali in gravi condizioni, riferisce l’emittente pubblica Kan. I due presunti terroristi sono stati neutralizzati. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media, gli attentatori sono saliti su un autobus e hanno sparato contro i passeggeri. Un soldato presente sull’autobus ha risposto al fuoco. Una fonte della sicurezza ha riferito a Kan che, in seguito all’attacco, i valichi di frontiera intorno a Gerusalemme sono stati chiusi in entrambe le direzioni. “Sono in corso valutazioni congiunte con la polizia israeliana per determinare i dettagli e l’identità dei terroristi”, ha affermato la fonte.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

