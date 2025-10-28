Auto: in Europa a settembre brand cinesi al 7,4%, Byd supera Fiat

Milano, 28 ott. (askanews) – Prosegue la crescita dei brand cinesi in Europa trainata Byd e MG (Saic) e dai modelli plug-in. In base ai dati Acea, l’Associazione europea dei costruttori, le vendite a settembre sono aumentate del 149% raggiungendo una quota record del 7,4% con 4 modelli plug-in nella classifica dei primi 10. A settembre dello scorso anno la quota dei brand cinesi era del 3,3%.

Byd ha registrato a settembre nell’Europa allargata un aumento delle vendite del 400% a 24.963 unità arrivando a una quota del 2%, superando Fiat (22.967 unità 1,9%). Saic con il marchio MG invece ha registrato un aumento delle vendite del 75,5% a 34mila auto, pari a una quota del 2,7%.

Settembrea ancora in calo invece per Tesla, ma con qualche segnale positivo grazie alla Model Y tornata dopo 9 mesi a essere l’auto più venduta in Europa. Il gruppo guidato da Elon Musk ha registrato un calo delle vendite del 10,5% a 40mila auto, pari a uno quota del 3,2%, mentre nei 9 mesi la flessione è del -28,5% a 174mila veicoli.