Autonomia, rinviate a settembre votazioni in commissione Senato

Roma, 3 ago. (askanews) – L’esame del ddl sull’autonomia differenziata entrerà nel vivo a settembre. Le opposizioni hanno ottenuto che le votazioni sugli emendamenti inizino dopo la pausa estiva. Questa mattina il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha portato in commissione Affari costituzionali al Senato le prime valutazioni del Comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che verrà sentito in audizione dalla Commissione alla ripresa dei lavori.