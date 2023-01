Autonomia, Tajani “Ci sarà il fondo di perequazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera abbiamo trovato l’accordo politico sull’autonomia. E quindi Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia, il Governo ha trovato una sintesi politica. Una nuova norma che verrà presentata al Consiglio dei ministri, in uno dei prossimi Consigli dei ministri, che garantisce certamente l’autonomia differenziata per il Nord, ma tutela contemporaneamente anche il Centro e il Sud d’Italia”. Queste le parole di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà su Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sul progetto di autonomia differenziata.

“Assolutamente sì”, ha risposto alla domanda se verrà inserito il fondo di perequazione nella riforma sull’autonomia.

Il ministro degli Esteri ha anche parlato del Mes. “Credo che si andrà in una direzione positiva perchè non possiamo bloccare gli altri. Poi bisogna vedere come formulare, cosa cambiare, cosa funziona, cosa non funziona e soprattutto se l’Italia lo utilizzerà”, ha spiegato.

