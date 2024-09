Bagnaia in pole a Misano e prima fila tutta italiana

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia, in sella alla sua Ducati, conquista la pole position del Gran Premio di San Marino. Sul circuito di Misano, in 1’30″304, il pilota due volte campione del mondo apre una prima fila tutta italiana. Seconda casella, infatti, per Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, +0″285), mentre chiude terzo un redivivo Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina, +0″305). Segue il leader della classifica iridata Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0″341) con il quarto tempo. L’intruso nel dominio Ducati è Pedro Acosta (Ktm, +0″352) al quinto posto, davanti a Brad Binder (Ktm), sesto. La terza fila, nell’ordine, è composta da Alex Marquez, Enea Bastianini e Marc Marquez (caduto nel finale di turno). Decimo, invece, Fabio Quartararo, davanti a Maverick Vinales undicesimo e Jack Miller, dodicesimo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).