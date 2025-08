Bambini fragili, giornata speciale con Claudia Conte testimonial

Roma, 4 ago. (askanews) – Un appuntamento speciale ha animato il primo agosto la Fattoria del Bianconiglio di Tarquinia, dove si è tenuta una giornata dedicata ai bambini fragili, resa ancora più significativa dalla partecipazione della giornalista e attivista culturale Claudia Conte, testimonial dell’iniziativa, insieme all’Associazione Autismo “Cuori Blu”. Un’esperienza immersiva nella natura, tra animali, laboratori creativi e attività educative pensate per stimolare la curiosità, la socialità e la serenità. Un momento di condivisione autentica in un luogo dove ogni dettaglio parla di cura, rispetto e amore per il mondo rurale.”La Fattoria del Bianconiglio è un luogo completamente immerso nella natura – ha dichiarato Claudia Conte – dove bambini, ma anche adulti, famiglie, tutti insieme, possono passare delle giornate all’insegna dell’educazione ambientale, alla scoperta di quanto è bello anche il mondo dell’agricoltura. Qui ci sono tantissime specie diverse di animali. I bambini riescono a staccare dalla loro routine, spesso passano troppo tempo al telefonino e qui si sta veramente a contatto con la natura, con se stessi, con le proprie famiglie in questo luogo in cui si scoprono anche i benefici della natura, ad esempio su delle forme di disabilità.La gestione familiare della fattoria garantisce un’atmosfera cordiale e accogliente, dove ogni ospite si sente a casa. Valentina e Tiziano insieme ai loro due figli si dedicano con passione all’allevamento e alla cura di diverse tipologie di animali, da cortile e non solo, trasformando il luogo in un vero e proprio parco rurale, pensato per accogliere il pubblico e trasmettere il valore del contatto diretto con la natura.”Io e mio marito -dichiara Valentina- abbiamo creato questa fattoria. Che È il luogo ideale per famiglie, per bambini che vogliono trascorrere un fine settimana in completo relax a contatto con la natura. Vi faremo conoscere i nostri amici animali dal più piccolo al più grande. Potete rilassarvi immersi nel verde e nella natura.”La filosofia della fattoria nasce dalla profonda convinzione che tutti, in particolare i bambini, possano trarre beneficio dal rapporto con gli animali, riscoprendo il legame autentico con la campagna, la lentezza dei ritmi naturali e la bellezza delle cose semplici.Come dichiarato dal sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti “Questa è un’azienda, una fattoria didattica che è un fiore all’occhiello per Tarquinia.”Questo posto immerso nella natura offre la possibilità di esplorare un modo diverso di socializzare e di sentirsi parte di una comunità più ampia.