Banche, Ft:in ’23 tagliati 60 mila posti nel mondo, anno tra peggiori

Roma, 26 dic. (askanews) – Le banche globali hanno eliminato più di 60.000 posti di lavoro nel 2023, segnando uno degli anni più pesanti in termini di tagli dai tempi della crisi finanziaria e invertendo gran parte delle assunzioni appena emerse dalla pandemia di Covid-19.

Secondo i calcoli del Financial Times, venti delle più grandi banche del mondo taglieranno almeno 61.905 posti di lavoro nel 2023. Ciò a fronte degli oltre 140.000 posti di lavoro tagliati dagli stessi istituti durante la crisi finanziaria globale del 2007-2008. Il quotidiano britannico ha utilizzato le informative aziendali e i propri rapporti per compilare i dati e non ha incluso le banche più piccole o piccoli tagli al personale, quindi il totale complessivo delle perdite di posti di lavoro nel settore sarà più elevato.

Le banche di investimento hanno sofferto per il secondo anno consecutivo di crollo delle commissioni a causa del prosciugamento delle trattative e delle quotazioni pubbliche, lasciando Wall Street a cercare di proteggere i margini di profitto riducendo l’organico.

Inoltre l’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS ha già comportato almeno 13.000 posti in meno nella banca aggregata, con ulteriori grandi tornate di licenziamenti previste per il prossimo anno.

“Non c’è stabilità, né investimenti, né crescita nella maggior parte delle banche – e probabilmente ci saranno ulteriori tagli di posti di lavoro”, ha affermato Lee Thacker, proprietario della società di servizi finanziari di ricerca di teste Silvermine Partners, aggiungendo: “Ci sono alcuni regali molto carini che vengono inviati ai capi in questo momento.

Va ricordato che lo stesso fenomeno si è presentato anche in altri anni passati, caratterizzati da ingenti perdite di posti di lavoro da parte delle banche. Per esempio il 2015 e il 2019, sono stati influenzati da tagli su larga scala presso gli istituti di credito europei che lottano per far fronte a tassi di interesse storicamente bassi. Ma almeno la metà delle riduzioni del 2023 sono arrivate dagli istituti di credito di Wall Street, le cui attività di investment banking hanno faticato a far fronte alla velocità degli aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti e in Europa.

In molti di questi casi, gli istituti di credito stanno remando sulle assunzioni varate in seguito alla pandemia, quando la domanda repressa di accordi ha scatenato una guerra per i talenti tra le banche di investimento.

I tagli più consistenti da parte di un singolo istituto sono avvenuti presso la svizzera UBS, che ha iniziato a digerire il suo ex rivale. A poche ore dal salvataggio di Credit Suisse a marzo, gli osservatori del mercato iniziarono a prevedere che la fusione bancaria più significativa dai tempi della crisi finanziaria avrebbe comportato la riduzione di decine di migliaia di posti di lavoro.

Credit Suisse aveva già pianificato di tagliare 9.000 posti di lavoro, ma UBS avrebbe dovuto tagliare ulteriormente e più velocemente rimuovendo le posizioni duplicate e liquidando molte delle banche d’investimento inclini agli incidenti del suo ex concorrente.

A novembre, UBS ha rivelato di aver già tagliato 13.000 posti di lavoro dal gruppo risultante dalla fusione, lasciandolo con un totale di 116.000 dipendenti. Ma l’amministratore delegato Sergio Ermotti ha segnalato che il 2024 sarà “l’anno cruciale” per l’acquisizione e gli analisti si aspettano che migliaia di altri posti di lavoro andranno perduti nei prossimi mesi.

Il secondo più grande tagliatore del 2023 è stato l’istituto statunitense Wells Fargo, che questo mese ha rivelato di aver ridotto il suo organico globale da 12.000 a 230.000. La banca ha dichiarato di aver speso 186 milioni di dollari in costi gravi solo nel terzo trimestre, con l’eliminazione di 7.000 posti di lavoro.

Gli altri grandi istituti di credito di Wall Street hanno riassunto i loro programmi annuali di “riduzione degli esuberi” nel 2023, dopo aver saltato qualche anno dall’inizio della pandemia.

Citigroup ha tagliato 5.000 posti di lavoro, Morgan Stanley ne ha tagliati 4.800, Bank of America 4.000, Goldman Sachs 3.200 e JPMorgan Chase 1.000. Collettivamente, le grandi banche di Wall Street taglieranno almeno 30.000 dipendenti nel 2023.

Recentemente, nel gennaio 2022, l’amministratore delegato della Deutsche Bank Christian Sewing si è dichiarato “molto preoccupato” per il fatto che la concorrenza per assumere personale avesse fatto aumentare i costi retributivi a Wall Street, dove le retribuzioni sono aumentate di quasi il 15% rispetto ai 12 mesi precedenti.