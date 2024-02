Banchero affonda Minnesota, vincono OKC, Clippers e Denver

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Minnesota spreca e cade sotto i colpi di Paolo Banchero, Oklahoma City non sbaglia e aggancia i Wolves in testa alla Western Conference ma dietro Clippers e Nuggets non mollano. Si fa sempre più serrata la lotta nelle prime posizioni a Ovest, dove Minnesota cede a Orlando per 108-106 dopo essere stata sopra anche di 17 nel secondo quarto. Banchero (23 punti e 6 assist) guida i Magic, supportato da Carter jr (18 punti e 12 rimbalzi) e Wagner (19 punti) mentre ai Wolves – che crollano nell’ultimo periodo, realizzando appena 18 punti – non bastano Gobert (22+16) ed Edwards (22 punti). Ringraziano i Thunder, trascinati da un superlativo Gilgeous-Alexander: 31 punti, 9 assist, cinque palle recuperate e 3 stoppate nel 126-106 su Charlotte che vale il settimo successo in nove gare. Incollati al duo di testa restano i Clippers (136-125 su Detroit) con Westbrook che firma 23 punti e diventa il 25esimo giocatore in Nba a scollinare quota 25 mila, e Leonard che chiude con 33 punti di cui 21 nel primo tempo. Settima vittoria nelle ultime 8 per il quintetto di coach Lue, sconfitta numero 42 in stagione per i Pistons dove Danilo Gallinari mette a referto 11 punti con 0/1 da due, 1/2 da tre e 8/9 ai liberi, oltre a un rimbalzo, due assist e una stoppata in 15 minuti di gioco. Tutto facile anche per Denver, che surclassa Portland per 120-108 con la 15esima tripla doppia stagionale del solito Jokic (27 punti, 22 rimbalzi e 12 assist). Piccola pagina di storia ai Sacramento Kings: nel successo per 132-122 su Indiana, Domantas Sabonis firma 26 punti e 12 rimbalzi e va in doppia doppia per la 30esima gara di fila, superando il record della franchigia stabilito da Oscar Robertson (29 fra il 6 dicembre 1961 e il 30 gennaio 1962). Durant (35 punti) e Booker (24 punti) non riescono a evitare la sconfitta di Phoenix contro Atlanta (129-120), dove Trae Young risponde alla mancata convocazione per l’All Star Game con 32 punti e 15 assist, mentre lo scontro fra prime scelte in San Antonio-New Orleans se lo aggiudica Zion Williamson, che a 3″8 dalla fine firma il canestro della vittoria (114-113) beffando Wembanyama e mettendo il timbro a una prestazione da 33 punti complessivi. Per il francese degli Spurs 16 punti ma con 7/14 dal campo e 14 rimbalzi. Houston approfitta del momento no dei Raptors (135-106, sesto ko nelle ultime sette gare per Toronto), in serie negativa da 4 partite anche Memphis, battuta 121-101 da Golden State (29 punti per Kuminga), Miami la spunta su Washington per 110-102 con 24 punti di Butler e 20 punti e 14 rimbalzi di Adebayo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).