Napoli, ufficiale la risoluzione consensuale con Antonio Conte

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli saluta ufficialmente Antonio Conte. Il club azzurro ha comunicato la risoluzione anticipata del contratto del tecnico salentino e di tutto il suo staff.

“La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente e in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori – scrive il club campano -. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore e al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare”.

Già in conferenza stampa dopo l’ultima di campionato Conte, alla presenza del presidente De Laurentiis, aveva annunciato la decisione di chiudere la sua avventura sulla panchina azzurra.

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