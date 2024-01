Banchero non basta a Orlando, Miami vince e Lakers ancora ko

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ricco programma con ben 12 partite Nba nella notte italiana e c’è anche un pò di azzurro. Danilo Gallinari resta a guardare nel ko dei Wizards, nettamente sconfitti a Cleveland con i Cavaliers che si impongono 140-101. Gioca e dà un contributo di 16 punti ai Jazz Simone Fontecchio. Utah batte in casa all’overtime Detroit (154-148) e l’italiano, inserito nel quintetto iniziale ormai stabilmente, mette a referto anche 7 rimbalzi e 4 assist, in un match in cui Clarkson ne fa 36 (dalla panchina) e Markkanen chiude con 31. Trentasei sono anche i punti che dall’altra parte fa registrare al suo attivo Bogdanovic, ma non bastano ai Pistons per evitare la sconfitta numero 31. Così come non basta un grande Paolo Banchero a Orlando. I Magic, infatti, perdono dopo due supplementari in casa dei Kings che si impongono 138-135. L’italo-statunitense mette a referto 43 punti e trascina gli ospiti finchè può, ma alla fine è Sacramento a far festa con la tripla doppia da 22 punti, 23 rimbalzi e 12 assist di Sabonis, ma anche e soprattutto con i 37 punti e 9 assist, dalla panchina, di Monk.

Ancora una serata negativa per i Lakers che a Los Angeles cedono agli Heat. Miami si impone 110-96 mandandone ben otto in doppia cifra (Hello il più prolifico con 21 punti, ma c’è anche la doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi di Love dalla panchina), mentre ai padroni di casa non bastano i 29 punti e 17 rimbalzi di un ottimo Anthony Davis, anche perchè LeBron James chiude con ‘solì 12 punti (9 gli assist). Per i Lakers quarta sconfitta nelle ultime 5 gare, la 18esima in 35 partite.

Tante altre sfide interessanti e grandi prestazioni nel ricco programma della notte in cui vincono Pacers (142-130 sui Bucks con 31 punti e 12 assist per Haliburton), Hawks (141-138 sui Thunder), Rockets (112-101 sui Nets con 30 punti e 8 rimbalzi per Sengun), Raptors (116-111 sui Grizzlies), Pelicans (117-106 sui Timberwolves), Knicks (116-100 sui Bulls con 31 punti e 13 assist per Brunson), Mavericks (126-97 sui Blazers con 41 punti per Doncic) e Clippers (131-122 sui Suns con 30 punti e 8 rimbalzi per Leonard).

