Bankitalia conferma stime Pil: 2025 +0,5%, 2026 +0,9%, 2027 +0,7%

Roma, 13 giu. (askanews) – Dopo il pesante taglio effettuato lo scorso aprile, la Banca d’Italia ha confermato le previsioni di crescita economica per la Penisola: più 0,6% del Pil quest’anno, più 0,8% il prossimo, cui dovrebbe seguire un più 0,7% nel 2027. Con un comunicato, l’istituzione precisa che queste stime utilizzano una metodologia concordata a livello di Eurosistema delle Banche centrali usando dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative. Senza queste correzioni le previsioni di crescita sono dello 0,5% su quest’anno, dello 0,9% per il prossimo e dello 0,7% sul 2027, anche in questo caso confermate rispetto alle stime precedenti.

Peraltro queste previsioni giungono in parte già “datate”, considerato che sono state elaborate sulla base delle informazioni disponibili al 14 maggio per le ipotesi tecniche al 20 maggio per i dati congiunturali; mentre ci si trova in una fase in cui ogni settimana si verificano variazioni di rilievo, in particolare su una delle principali incognite: i dazi commerciali decisi dall’amministrazione Trump negli Usa e le rappresaglie che potrebbero essere adottate da altri paesi, tra cui quelli appartenenti alla Unione europea.

La stessa Bankitalia parla di una incertezza “elevata” proprio per la partita sui dazi. “Un loro ulteriore inasprimento potrebbe penalizzare in misura marcata l’attività economica e in particolare le vendite all’estero e gli investimenti – si legge – specie se si accompagnasse al permanere di condizioni di elevata incertezza”.

Inoltre, secondo Bankitalia se alla fine Washington decidesse di riportare i dazi ai valori annunciati a inizio aprile (con i cosiddetti dazi “reciproci”) e “se l’incertezza restasse elevata”, la crescita potrebbe risultare di due decimali di punto più bassa rispetto alle previsioni quest’anno, e di mezzo punto più bassa nei due anni successivi. In pratica sul triennio ci sarebbero cumulativamente fino a 1,2 punti percentuali di crescita in meno.