Bankitalia, Panetta: a giorni comunicazione al mercato su MiCAR

Roma, 9 lug. (askanews) – La Banca d’Italia pubblicherà nei prossimi “una comunicazione al mercato” su MiCar – la nuova normativa quadro europea su criptoasset e stablecoin – allo scopo “di favorirne un’applicazione che contribuisca a preservare il regolare funzionamento dei mercati e del sistema dei pagamenti e a salvaguardare i detentori di questi strumenti”. Lo ha annunciato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta nel suo intervento all’assemblea annuale dell’Abi, a Roma.

“Le nuove disposizioni – ha notato – contribuiscono a dare ordine al mercato delle criptoattività, anche se in alcuni casi la loro efficacia si scontra con la complessità e la continua evoluzione dei fenomeni trattati. Ad esempio, la gestione di stablecoins su piattaforme di scambio non affidabili, in particolare fuori dall’Europa, potrebbe generare rischi non controllabili dallo stesso emittente”.