Bankitalia, Panetta: prevediamo crescita sotto 1% in 2023 e 2024

Roma, 17 gen. (askanews) – “Quello che noi prevediamo per l’Italia è una crescita al di sotto dell’1% sia per il 2024 sia per il 2023, su cui i dati definitivi non ci sono. Prevediamo che il 23 si sia chiuso con una crescita attorno allo 0,6 o lo 0,7 per cento, una crescita sotto l’1% nel 2024 e un ritorno attorno all’1% nel 2025”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta nel suo intervento al Comitato esecutivo dell’Abi.

“Gli investimenti, che sono il motore dell’economia più che i consumi rimarranno deboli”, ha aggiunto.