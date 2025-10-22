Basket Nba, via alla stagione Oklahoma premiata e vincente

Roma, 22 ott. (askanews) – L’Nba riparte con una notte di puro spettacolo. A Oklahoma City, i Thunder inaugurano la stagione ricevendo gli anelli di campioni in carica e subito dopo vengono messi alla prova da una Houston combattiva fino all’ultimo respiro. La sfida con i Rockets si trasforma in un film a due tempi supplementari, con Shai Gilgeous-Alexander che, dopo un primo tempo sottotono, si accende nei momenti decisivi e firma il successo 125-124 con due liberi nel finale. È il solito SGA: 35 punti, leadership glaciale e la freddezza del campione.

Ma la serata ha anche un sapore amaro per Kevin Durant, grande ex della partita: accolto dai fischi del pubblico di OKC, gioca una gara solida (23 punti, 9 rimbalzi) prima di commettere il fallo decisivo su Gilgeous-Alexander, uscendo per sei falli tra le ovazioni ironiche dei suoi ex tifosi. Sugli scudi anche Alperen Sengun, dominante con 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist: solo il ferro sull’ultimo tiro gli nega una notte perfetta.

A Los Angeles, invece, l’altra sfida di cartello vede i Golden State Warriors sbancare la Crypto.com Arena 119-109 contro i Lakers orfani di LeBron James. Luka Doncic prova a fare tutto da solo, sfiorando una tripla doppia monumentale (43 punti, 12 rimbalzi, 9 assist), ma non basta. L’unico a sostenerlo è Austin Reaves (26 punti), mentre il resto della squadra delude.

Golden State, al contrario, appare già in gran forma: Jimmy Butler brilla con 31 punti e tanta intensità difensiva, Steph Curry gestisce con 23 senza forzare, e la panchina guidata da Buddy Hield (17 punti) ù fa la differenza.