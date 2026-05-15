Internazionali d’Italia, arriva la pioggia: sospesa la semifinale Ruud-Darderi. Bolelli/Vavassori avanzano

ROMA (ITALPRESS) – Interrotto per pioggia il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, prima semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, il Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Il match è stato fermato sul 4-1 in favore di Ruud (con palla break per andare sul 5-1). Sospeso anche l’allenamento di Jannik Sinner, che si stava scaldando al Foro Italico in vista dell’altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19.

BOLELLI E VAVASSORI IN SEMIFINALE

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alle semifinali del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2026, il Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Gli azzurri – teste di serie numero 7 del tabellone – piegano in quasi due ore di gioco la coppia composta da Harri Heliovaara ed Henry Patten, prima forza del seeding. 7-5 7-6 (4), in un’ora e 47 minuti di gioco, il punteggio in favore della coppia italiana. L’emiliano Bolelli e il piemontese Vavassori domani si giocheranno un posto in finale contro i vincenti del match Harrison/Skupski e Arevalo/Pavic.

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