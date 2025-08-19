X
<
>

Baudo, chiusa la camera ardente al Teatro delle Vittorie

| 19 Agosto 2025 14:24 | 0 commenti

Baudo, chiusa la camera ardente al Teatro delle Vittorie

Top News Italpress, Italpress
ROMA (ITALPRESS) – E’ stata chiusa la camera ardente allestita per
Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, a Roma. All’esterno una folla di cittadini e ammiratori ha accolto l’uscita del feretro con un applauso. I presenti hanno applaudito anche al momento della partenza del carro funebre, diretto sotto l’ufficio di Baudo, in via della Giuliana, prima di iniziare il viaggio verso Militello in Val di Catania. I funerali del celebre conduttore televisivo scomparso il 16 agosto all’età di 89 anni si terranno domani alle 16 presso il Santuario di Santa Maria della Stella.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

