Bce: decisioni tassi saranno basate su dati e prese volta per volta

Roma, 20 giu. (askanews) – “Soprattutto nelle attuali condizioni caratterizzate da eccezionale incertezza, l’orientamento di politica monetaria adeguato sarà definito seguendo un approccio guidato dai dati, in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione”. Lo ribadisce la Banca centrale europea nel suo ultimo Bollettino economico, con una formula leggermente più prudente di quella utilizzata dalla presidente Christine Lagarde nella conferenza stampa a seguito del Consiglio direttivo di inizio mese, in cui aveva lanciato segnali abbastanza espliciti di pausa nella manovra di tagli ai tassi di interesse.

Rispondendo ad una domanda, Lagarde aveva infatti affermato che con l’ultimo taglio deciso ai tassi il direttorio riteneva di essere “in una buona posizione per navigare le condizioni di incertezza che attraverseremo”. Questa formula, letta da mercati e analisti come un chiaro segnale sull’orientamento a non modificare i tassi alla prossima riunione di luglio, non era stata inserita nella comunicazione formale del Consiglio, né è presente oggi nel Bollettino economico.

Può trattarsi di una scelta deliberata del banchieri centrali, per lasciarsi la massima libertà di azione nelle decisioni pur fornendo ai mercati delle indicazioni.

Il documento di oggi ribadisce invece che le decisioni sui riferimento del costo del danaro “saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, la dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria. Il Consiglio direttivo non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi”.

Il tutto mentre, secondo la Bce, i rischi per la crescita economica restano orientati verso un possibile indebolimento, mentre le prospettive di inflazione sono più incerte del consueto, sebbene ora la dinamica dei prezzi sia sostanzialmente allineata all’obiettivo del 2%.