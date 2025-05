Bce: “Lagarde determinata a completare il suo mandato”

Roma, 28 mag. (askanews) – La presidente della Bce, Christine Lagarde “è stata sempre pienamente impegnata a svolgere i suoi compiti ed è determinata a completare il suo mandato”. Così, un portavoce della Bce, risponde in merito all’articolo pubblicato oggi dal Financial Times, secondo cui Lagarde avrebbe discusso la possibilità di lasciare anticipatamente la guida dell’istituzione monetaria per rilevare la presidenza del comitato dei fiduciari del World Economic Forum.

La risposta del portavoce è analoga a quella già citata dal quotidiano nell’articolo.