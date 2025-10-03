Bce, Lagarde indica Knot tra coloro con le qualità per succederle

Roma, 3 ott. (askanews) – La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde ha indicato il governatore uscente della Banca di Olanda, Klaas Knot tra coloro che avrebbero le qualità per succederle. Lo ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale olandese, Anp, anticipando un podcast che verrà diffuso domenica.

“Lo conosco da almeno 6 anni. Ha le doti intellettuali, la tenuta e le abilità per impegnarsi con gli altri”. Presiedere la Bce richieder saper bilanciare i pareri di 20 governatori di banche centrali. “Spesso sono tutti prime donne – parola di Lagarde, sempre secondo l’agenzia olandese – e devi farli conciliare tutti”. Knot “ha le capacità, ma non è l’unico”.

Il mandato di Lagarde scade a fine 2027. Nei mesi scorsi diverse indiscrezioni di stampa avevano speculato su una sua possibile uscita anticipata, sia per rilevare la presidenza del World Economic Forum, sia per candidarsi alle presidenziali in Francia, che sono attese nel primo semestre, prima della scadenza di quindi Lagarde (fine ottobre).

Al di là delle eventuali preferenze di Lagarde, Knot sembra condividere le sue spinte per inserire politiche green e sociali (Dei) nei processi decisionali della Bce, la nomina del presidente dell’istituzione monetaria Ue è una procedura complessa, che coinvolge i governi di tutti i Paesi dell’area euro. E che si incastra nell’articolato gioco di equilibri di tutte le istituzioni comunitarie. (fonte immagine: ECB 2025).