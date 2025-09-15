Bending Spoons, la valutazione balza oltre i 5 miliardi

Milano, 15 set. (askanews) – Gli investitori aggiornano la valutazione di Bending Spoons, portandola oltre i 5 miliardi di euro. Un nuovo record stabilito dall’ormai ex startup italiana. Il dato emerge dalla relazione semestrale di Tip, la holding di investimenti fondata da Giovanni Tamburi che possiede il 3,2% di Bending Spoons. Nel documento si legge che il valore di carico della partecipazione al 30 giugno 2025 è di 165,67 milioni di euro, ciò significa che il 100% dell’azienda arriva a 5,17 miliardi di euro. Una valutazione teorica, visto che Bending Spoons non è quotata, ma che ha fondamenta nelle contrattazioni reali: secondo quanto apprende askanews, è stato questo il valore di riferimento dell’ultimo scambio di azioni tra soci. Bending Spoons, contattata, ha preferito non commentare.

Dalla relazione semestrale di Tip emerge tutto il valore che la società fondata da Luca Ferrari è riuscita a generare nel primo semestre del 2025. Dopo le acquisizioni del 2024, i ricavi di Bending Spoons sono raddoppiati (+98,5%) a 524 milioni e l’Ebitda adjusted è migliorata del 50,4% rispetto alla prima metà del 2024 a circa 264 milioni. La posizione finanziaria netta è di 1,1 miliardi.

Nel mese di settembre Bending Spoons ha annunciato l’acquisizione della piattaforma di condivisione video Vimeo, quotata al Nasdaq, per 1,38 miliardi di dollari. “La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre 2025 ed è l’ennesima dimostrazione dell’ambizioso piano di sviluppo di Bending Spoons anche a livello internazionale”, ricorda Tip ai suoi investitori. Nel primo semestre dell’anno Bending Spoons ha chiuso due round, entrambi a debito: a marzo la società ha raccolto 600 milioni di dollari da investitori istituzionali americani e ad agosto sono entrati nelle casse altri 500 milioni di euro, segnando il debutto nel mercato europeo dei capitali della società.