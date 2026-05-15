Giorgetti: fase complessa, ma economia Italia è resiliente e solida

Milano, 15 mag. (askanews) – “Per quanto riguarda l’Italia, stiamo attraversando una fase molto complessa. Il contesto globale è difficile, le condizioni finanziarie sono più restrittive e i flussi commerciali stanno rallentando. Ciononostante, l’economia italiana ha dimostrato di essere sufficientemente resiliente e solida per far fronte all’attuale incertezza”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Investopia, il forum in corso a Piazza Affari per avvicinare Italia ed Emirati Arabi Uniti.