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Giorgetti: fase complessa, ma economia Italia è resiliente e solida

| 15 Maggio 2026 18:01 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 15 mag. (askanews) – “Per quanto riguarda l’Italia, stiamo attraversando una fase molto complessa. Il contesto globale è difficile, le condizioni finanziarie sono più restrittive e i flussi commerciali stanno rallentando. Ciononostante, l’economia italiana ha dimostrato di essere sufficientemente resiliente e solida per far fronte all’attuale incertezza”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Investopia, il forum in corso a Piazza Affari per avvicinare Italia ed Emirati Arabi Uniti.

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