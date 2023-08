Bernini “C’è bisogno di Forza Italia al Governo”

ROMA (ITALPRESS) – Per “Forza Italia è un momento molto dinamico, che coincide con la dote che ci ha lasciato il nostro presidente Silvio Berlusconi, che ci ha insegnato a trasformare i dolori e le grandi crisi in opportunità”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a “Morning News” su Canale 5. “Stiamo elaborando il lutto della sua perdita attraverso tanta energia di comunità ed entusiasmo, stiamo lavorando ai valori fondativi del nostro movimento politico: c’è bisogno di Forza Italia all’interno di questo governo, di un’anima moderata e liberale, della fantasia, della creatività e dell’innovazione che Silvio Berlusconi ha saputo tracciare come percorso per tutti noi”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).