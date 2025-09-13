Bezzecchi domina il sabato di Misano: pole e sprint

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Un sabato perfetto, davanti al suo pubblico. Sulla pista di Misano si prende la scena Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia al mattino conquista la pole position davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Quartararo (Yamaha), poi va a imporsi nella sprint race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il pilota riminese – che quest’anno ha trionfato a Silverstone ma nella gara lunga mentre l’unico successo in una sprint risaliva ad Assen 2023 – approfitta della caduta di Marc Marquez (Ducati) e precede al traguardo Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), rispettivamente secondo e terzo davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46). Punti anche per Luca Marini (Honda), settimo, e Jorge Martin (Aprilia), ottavo. Solo tredicesimo Francesco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale. “E’ stato un sabato fantastico – commenta Bezzecchi – Sono felice di essere tornato a vincere in una Sprint race. Nonostante qualche problema, sono riuscito a mantenere un ottimo passo. Sapevo che Marc era al limite e sono contento di averla portata a casa”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).