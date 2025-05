Bezzecchi trionfa a Silverstone, ritiro per Bagnaia e Quartararo

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia, vince il Gran Premio di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone. Sul podio si piazzano Johann Zarco (Honda LCR), al secondo posto, e Marc Marquez (Ducati Lenovo), al terzo.

Fino a sette giri dal termine la corsa era stata dominata da Fabio Quartararo (Yamaha), costretto, però, al ritiro, a causa della rottura dell’abbassatore anteriore. Franco Morbidelli (Ducati Pertamina) e Alex Marquez (Ducati Gresini) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Pedro Acosta (Ktm), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha), Luca Marini (Honda), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina).

Ennesima prestazione da dimenticare, invece, per Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), caduto nel corso del quarto giro. La gara era stata interrotta per bandiera rossa, a causa della presenza di macchie d’olio sulla pista: i fratelli Marquez, inizialmente scivolati si sono così potuti rischierare in griglia per la seconda partenza

L’ORDINE DI ARRIVO

1. M.Bezzecchi

2. J.Zarco

3. M.Marquez

4. F.Morbidelli

5. A.Marquez

6. P.Acosta

7. J.Miller

8. L.Marini

9. F.Aldeguer

10.F.Digiannantonio

LA CLASSIFICA MONDIALE

1. Marc Marquez (Esp) 196 punti

2. Alex Marquez (Esp) 172

3. Francesco Bagnaia (Ita) 124

4. Franco Morbidelli (Ita) 98

5. Johann Zarco (Fra) 97

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 87

7. Marco Bezzecchi (Ita) 69

8. Fabio Quartararo (Fra) 59

9. Pedro Acosta (Esp) 58

10. Fermin Aldeguer (Esp) 55

