Birkenstock, debutto scivoloso a Wall Street: titolo perde l’11%

New York, 11 ott. (askanews) – Il noto produttore tedesco di sandali Birkenstock ha debuttato a Wall Street, con un prezzo fissato di 46 dollari per azione per la sua attesa offerta pubblica iniziale. La società è stata valutata 8,64 miliardi di dollari, ma alle prime battute il titolo ha repentinamente corretto al ribasso, accusando cali che hanno superato l’11% e segnando un minimo a 40,34 dollari, in un quadro di spiccata volatilità.

A lungo bollati come una sorta di “antitesti” dell’alta moda, questi sandali hanno conquistato popolarità nel corso dei decenni e quest’anno hanno ottenuto una spinta ulteriore dal film “Barbie”. Stamani i dirigenti della società si sono presentati a Wall Street con giacca, cravatta, tailleur e, ovviamente, sandali ai piedi.

Birkenstock, che ha iniziato la sua produzione nel 1774, ha iniziato le negoziazioni alla Borsa di New York con il simbolo “BIRK”. Birkenstock Holding Ltd. ha venduto circa 10,8 milioni di azioni nell’ambito dell’offerta, raccogliendo circa 495 milioni di dollari. I suoi azionisti hanno venduto ulteriori 21,5 milioni di azioni. L’Ipo della società ha raccolto 1,48 miliardi di dollari.