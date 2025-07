BMW Italia chiude semestre in crescita, +6,7% rispetto al 2024

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – BMW Italia ha chiuso un semestre 2025 molto positivo, confermando e migliorando le performance che nel 2024 hanno consentito alla filiale italiana della Casa di Monaco di conquistare la leadership del mercato premium con il brand BMW e al mercato italiano di far segnare la miglior prestazione in termini di crescita del brand su scala globale. Nei primi sei mesi del 2025, infatti, sono state immatricolate 47.454 unità dei marchi BMW e MINI con una crescita del 6,7% rispetto al pari periodo dello scorso anno con 39.712 BMW (+6,1%) e 7.742 MINI (+9,9%). Molto positive anche le performance delle vetture elettriche che hanno raggiunto le 3.704 unità in crescita del 50,8%, così suddivise: 2.543 BMW (+18,5%) e 1.161 MINI (+273,3%).

Anche le automobili elettrificate sono in forte crescita (+40,1%) e hanno raggiunto a livello di Gruppo le 4.916 unità. Il brand BMW si conferma leader nel mercato premium con una quota del 29,8% (+4,6% rispetto al pari periodo dello scorso anno). BMW Motorrad, in un mercato oltre 500cc in forte contrazione (-14%), ha mantenuto sia la leadership nel mercato premium sia nei segmenti oltre 500cc e oltre 750cc con 9.491 motociclette vendute in sei mesi.

“Nel primo semestre del 2025 – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia – stiamo confermando i risultati prestigiosi conseguiti nel 2024. Una performance di cui ringrazio il team di BMW Italia e la nostra straordinaria rete di partner. Questi risultati nascono da una revisione profonda della nostra strategia e dal nostro approccio moderno e orientato al cliente”.



La performance del singolo mese di giugno è stata anch’essa molto positiva per BMW Italia. Complessivamente sono state immatricolate 8.024 unità dei brand BMW e MINI, in crescita del 14%. Il brand BMW ha raggiunto le 6.687 unità (+10,8%), mentre il brand MINI con 1.337 unità ha fatto segnare un +33%. Molto positive anche le performance delle vetture elettriche che hanno raggiunto a livello di Gruppo le 685 (461 BMW e 224 MINI) unità nel mese (+26,6%), mentre le elettrificate sono cresciute a tre cifre (+147,7%) raggiungendo le 1.226 unità del solo marchio BMW (la gamma MINI attuale non include ibridi plug-in). BMW Motorrad ha venduto 2.124 motociclette (+5,2%).

foto: screenshot video Italpress

(ITALPRESS).