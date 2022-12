Bmw Motorrad presenta la R nineT 100 years e la R 18 100 years

MILANO (ITALPRESS) – BMW Motorrad presenta le due protagoniste del mondo Heritage experience – la Roadster R nineT e la Cruiser R 18 con big boxer – come modelli in edizione speciale 100 Years. La nuova R nineT 100 Years diventa un’edizione esclusiva per l’anniversario grazie a numerose altre caratteristiche speciali. Il cuore è sempre il motore boxer a due cilindri raffreddato ad aria/olio da 80 kW (109 CV). Nell’edizione anniversario il leggendario motore è accompagnato da un’ampia gamma di optional e da un concept di superficie ricercato. Il serbatoio è una combinazione di nero con cromo e un doppio filetto bianco ed è completato da protezioni nella zona delle ginocchiae dal badge 100 Years. La classica cromatura è presente anche sulla gobba della sella. Anche il parafango anteriore è verniciato in nero e è caratterizzato dal doppio filetto bianco. La sella bicolore nero/oxblood completa il look di alta gamma. Numerosi componenti neri come i tubi della forcella, lo snorkel della presa d’aria e alcuni componenti dell’option 719 completano armoniosamente il tutto. La R nineT 100 Years comprende l’opzione ruote 719 Classic con cerchi anodizzati neri, il pacchetto di parti fresate Option 719 Shadow con coperchi della testa del cilindro fresati, coperchi del carter del motore, supporti per la sella, tappo di riempimento dell’olio e il pacchetto di parti fresate Option 719 Shadow II, composto da leve al manubrio regolabili e un sistema di poggiapiedi, poggiapiedi per il passeggero, nonchè coperchi del serbatoio di espansione del liquido freni e specchietti fissati alle estremità del manubrio. Le luci di svolta adattive e il pacchetto Comfort con manopole riscaldate, cruise control e Driving Modes Pro completano la ricca dotazione di questa speciale edizione. L’immancabile pezzo forte della R 18 100 Years è il motore boxer da 67 kW (91 CV) con la più grande cilindrata mai installata da BMW Motorrad. La colorazione della R 18 100 Years, come quella del modello anniversario della R nineT, è in Classic Chrome e combina quindi verniciatura nera e superfici cromate lucide, oltre al doppio filetto bianco e al badge 100 Years. Il sedile dell’option 719, rivestito nella combinazione bicolore nero/oxblood con una pregiata goffratura a diamante, si integra perfettamente. L’R 18 100 Years è completata da numerose parti cromate dell’option Chrome design. Il rivestimento galvanizzato di alta qualità e durabilità si trova sulle seguenti parti: raccordi del manubrio, leve del cambio e del freno a pedale, morsetti del manubrio, contrappesi del manubrio, specchietti, pompe dei freni, pinze dei freni, coperchi del carter del motore, coperchi della testa del cilindro e guarnizioni del collettore di aspirazione. Tra le altre caratteristiche della BMW R 18 100 Years, figurano anche i silenziatori posteriori Akrapovic cromati con finiture dei terminali di scarico perforate nello “stile ad elica” del logo BMW. La sicurezza e il comfort sono garantiti dall’Headlight Pro con luce di svolta adattiva, dal dispositivo di retromarcia, dal cruise control elettronico e dalle manopole riscaldate. Nell’ambito degli equipaggiamenti opzionali, la nuova BMW R 18 100 Years può essere equipaggiata anche con sistema di allarme antifurto, pacchetto passeggero, pedane, Hill Start Control, tappo del serbatoio bloccabile e riduzione di potenza.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bmw-