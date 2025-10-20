Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali

LA PAZ (BOLIVIA) (ITALPRESS) – La Bolivia ha un nuovo presidente: Rodrigo Paz ha infatti vinto le elezioni e assumerà l’incarico a partire dall’8 novembre. Secondo i risultati preliminari forniti dal Tribunale Supremo Elettorale, nel ballottaggio il centrista Paz si è imposto con il 54% dei voti contro il 45% dell’avversario Jorge “Tuto” Quiroga e la “tendenza è irreversibile”, come sottolineato dal presidente del TSE, Oscar Hassenteufel. Lo stesso Quiroga ha già ammesso la sconfitta, complimentandosi con il candidato rivale: Paz, senatore di centrodestra di 58 anni, è chiamato a dare una svolta alla Bolivia, governata negli ultimi 20 anni dalla sinistra del Movimiento Al Socialismo (MAS), fondato da Evo Morales. “Riapriremo la Bolivia al mondo”, ha promesso Paz, “siamo pronti a collaborare con tutti per uscire dalla crisi” in cui si trova la nazione. “Più forte è la nostra democrazia, maggiore sarà la serenità per il popolo boliviano. La Bolivia – ha evidenziato – respiri il vento del cambiamento e del rinnovamento per andare avanti”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).