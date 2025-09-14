Bonelli: Meloni è irresponsabile, avvelena il clima politico

Roma, 14 set. (askanews) – “Quelle di Giorgia Meloni , pronunciate in un videomessaggio durante la kermesse di Vox, sono parole irresponsabili che incitano all’odio. Mai ci saremmo aspettati che la Presidente del Consiglio, la massima autorità di governo del nostro Paese potesse pronunciare parole che di fatto sono un via libera alla costruzione di un clima di odio. Sono veramente sconcertato da questo intervento e dall’assenza di responsabilità da parte della Presidente del Consiglio in un momento così delicato”. Lo afferma il leader AVS e co-portavoce di Europa Verde,Angelo Bonelli, commentando le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel videomessaggio alla kermesse di Vox.

“Le minacce che ricevono le opposizioni – domanda Bonelli- non contano nulla ? Dov’erano Giorgia Meloni e la destra italiana quando lo scorso giugno furono assassinati la deputata democratica Hortman e suo marito da un’estremista di destra e antiabortista?come mai non ha avviato allora una campagna di questo genere? Perché incita e punta il dito contro le opposizioni come responsabili di questo clima di violenza?Mente sapendo di mentire.Si sta assumendo la responsabilità di costruìre un clima di odio le cui conseguenze potrebbero essere gravi per il nostro Paese”.