Borsa Milano chiude in rialzo dopo 5 sedute in rosso, Ftse-Mib +2,33%

Roma, 7 ago. (askanews) – Chiusura finalmente in rialzo a Piazza Affari, un rally del 2,33 percento dell’indice Ftse-Mib, il maggior guadagno tra i mercati azionari in Europa che interrompe una lunga serie di perdite, nell’ambito dell’ondata di crolli che per diverse sedute ha coinvolto i mercati mondiali ma che già ieri si era interrotta in Asia e a Wall Street. Precedentemente, da mercoledì scorso, il listino milanese aveva registrato perdite per cinque sedute consecutive.