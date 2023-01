Brignone 2^ nel gigante di Kranjska Gora, trionfa Shiffrin

KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto

il gigante femminile di Kranjska Gora, valido per la Coppa del

Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense, già in testa al

termine della prima manche, chiude con il tempo complessivo di

1’52″53, precedendo di 77 centesimi l’azzurra Federica Brignone,

seconda, e di 97 la svizzera Lara Gut-Behrami, terza. Quinta Marta Bassino a 1″16, 16esima Elisa Platino a 2″92. Shiffrin, con la sua 82esima affermazione in carriera, eguaglia il record della connazionale Lindsey Vonn.

Lucas Braathen si è invece aggiudicato lo slalom di Coppa del Mondo ad Adelboden. Il norvegese, leader dopo la manche iniziale, si è imposto con il crono complessivo di 1’49″31, precedendo di 71 centesimi il connazionale Atle Lie McGrath e di 92 il tedesco Linus Strasser, rispettivamente secondo e terzo. Quarto e ai piedi del podio l’azzurro Alex Vinatzer con un ritardo di 93 centesimi; 15esimi Stefano Gross e Tommaso Sala a 2″16, 25esimo Giuliano Razzoli a 3″31.

