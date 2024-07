Bronzo per la staffetta azzurra 4×100

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’ultima gara di giornata è quella

giusta: la staffetta 4×100 stile libero uomini centra la prima

medaglia del nuoto ai Giochi di Parigi 2024. Gli azzurri delle Fiamme Oro Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo conquistano il bronzo (3’10″70) alle spalle di Stati Uniti (3’09″28) e Australia (3’10″35). Gara vibrante con gli Stati Uniti che mettono il turbo sin da subito mentre l’Italia è

costretta a inseguire perchè Miressi e solo settimo (48″04) al

termine della prima frazione. Uno strepitoso Ceccon guida la

rimonta tricolore con un 47″44 grazie al quale addirittura si

passa in seconda posizione. Conte Bonin, preferito a un Lorenzo

Zazzeri apparso stamattina non nella migliore condizione, riesce a tenere botta (48″16) respingendo gli assalti degli inseguitori

mentre tocca a Manuel Frigo, perfetto come in batteria, completare l’opera: 47″06 l’ottimo crono dell’azzurro che però non basta per difendere l’argento conquistato a Tokyo 2021 perchè l’australiano Kyle Chalmers nuota uno strepitoso 46″59, decisivo nel sorpasso dei canguri sull’Italia.

