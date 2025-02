Cagliari, Nicola “La Lazio ha grande qualità ma può lasciare spazi”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Lazio è una squadra di grande qualità e molto dinamica, che sa attaccare la profondità bene sugli esterni e che gioca di catena. E’ una squadra che gioca, quindi c’è possibilità che ti lascino qualche spazio in più. All’andata abbiamo fatto una grande partita, abbiamo massima convinzione nelle nostre idee», così mister Davide Nicola ha aperto la conferenza stampa di presentazione del match Cagliari-Lazio. Il tecnico rossoblù, a poco più di 24 ore dall’incontro con i biancocelesti, si ritrova a dover preparare una partita con il mercato in chiusura, dove si sono viste tante uscite tra le fila sarde ma pochissime entrate: «Ringrazio pubblicamente sia Lapadula, che Azzi e Wieteska: hanno dato tanto al gruppo e a me, anche umanamente, gli auguro il meglio possibile perchè sono tre uomini veri con cui abbiamo condiviso parte del progetto, avrò sempre un gran ricordo di loro. Sono partiti 4 giocatori e ne è arrivato 1: la società sa benissimo cosa ci serve, farà il suo lavoro e c’è ampia fiducia da parte mia».

Al termine della sfida contro il Torino la settimana scorsa, Nicola aveva evidenziato una stanchezza di squadra che aveva influito sulla prestazione dei suoi. A distanza di sette giorni, come sta il suo gruppo? «Siamo una squadra che non sempre si muove nel modo giusto spesso corre di più e anche a vuoto. Noi abbiamo speso tante energie nelle gare precedenti al Torino, questa è una sfida anche per noi perchè dobbiamo essere in grado di stare dentro la partita, raccogliendo il massimo che puoi anche se non sei brillante al meglio». Sarà assente ancora una volta Zito Luvumbo, lontano dal campo dal 14 dicembre: «Quello di Luvumbo non è stato un infortunio grave, ma non banale per una distorsione alla caviglia come la sua. Ha comunque già ricominciato a fare un pò di tecnica, ma non conosco ancora i tempi di recupero. Gli servirà sicuramente una mini preparazione. Marin ha avuto la febbre ma lo porterò con noi». La curiosità poi è tornata sul mercato: «Bisogna capire come investire le proprie risorse, l’idea è quella di sostituire chi è uscito. Sanabria? Non so se sia possibile o fattibile, valuteremo. Resta il fatto è che sono convinto che il gruppo di lavoro sia di grande qualità morale e tecnica».

– Foto: Ipa Agency –

