Calcio, Calafiori verso l’Arsenal, offerti 47 milioni dai Gunners

Roma, 3 lug. (askanews) – Riccardo Calafiori è molto vicino a vestire la maglia dell’Arsenal. I gunners avrebbero fatto pervenire al Bologna una offerta da 47 milioni di euro a fronte di una richiesta di 50 milioni della società rossoblù. Sul difensore rossoblù anche Psg e Chelsea ma l’Arsenal sembra in pole position. Il Bologna, in caso di cessione, dovrà dirottare il 40% dell’incasso al Basilea, da cui è arrivato a titolo definitivo un anno fa per 4 milioni più bonus. La Juve, che voleva il giocatore, negli ultimi giorni si è defilata di fronte all’elevato costo dell’operazione e alla forte concorrenza delle big europee.