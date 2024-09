Calcio, Coppa Italia, Cagliari-Cremonese 1-0, agli ottavi la Juve

Roma, 24 set. (askanews) – Il Cagliari batte 1-0 la Cremonese all’Unipol Domus, e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Nel primo tempo il risultato resta inchiodato sullo zero a zero. La sblocca Lapadula nella ripresa che ritrova il gol davanti agli undicimila tifosi della Domus. Due pali e tante occasioni per gli uomini di Nicola che controllano il match e si regalano la Juventus agli ottavi di finale.