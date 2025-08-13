Calcio, Gravina: “Donnarumma? Siamo preoccupati ma è il più forte”

Roma, 13 ago. (askanews) – “A me dispiace sul piano umano, Gigio ha grande sensibilità, e sul piano tecnico perché per noi è un pilastro, un calciatore molto importante”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato a Sky Sport la situazione di Gianluigi Donnarumma, in rotta col Paris Saint Germain. “L’auspicio è che possa trovare in tempi rapidi un suo equilibrio, che non si faccia intaccare nel suo modo di essere – ha proseguito Gravina – e che possa avere l’opportunità di dimostrare ancora una volta la sua caratura internazionale. Siamo tutti convinti che sia il più forte e importante portiere del mondo”. In vista del prossimo impegno della nazionale per le qualificazioni ai Mondiali, Gravina non ha espresso dubbi sulla presenza del portiere: “Per vincere bisogna fare gol e non prenderli, chiaro che Gigi sia un giocatore importante – ha detto il n.1 federale -. E con Gattuso è entrato in sintonia immediata, siamo preoccupati, ma convinti che oltre a essere un portiere molto forte sia un ragazzo maturo e formato. Con le nostre coccole siamo convinti di poterlo schierare nelle migliori condizioni”.