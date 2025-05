Calcio, Inzaghi: per vincere serve corsa, aggressività, lucidità”

Roma, 30 mag. (askanews) – “Di differente rispetto a due anni fa c’è soprattutto l’esperienza nella preparazione, nel come arrivare alla finale”. Domani l’Inter può fare la storia battendo il Psg nella finale di Champions League. Appuntamento a Monaco di Baviera per riscattare la finale persa due anni fa. Nel confronto con Istanbul si è sottolineato come ora le quote siano più equilibrate. Inzaghi ha ribadito che “ogni partita è storia a sé”, ma ha sottolineato la compattezza del gruppo: “I ragazzi sono tutti disponibili, è importante poter contare su tutti i giocatori”. L’Inter torna a Monaco 50 giorni dopo quella vittoria con il Bayern: “Aver giocato qui contro il Bayern e averlo eliminato ci ha dato grandissima forza anche per la semifinale con il Barcellona. Sappiamo che è stato un cammino molto difficile con tante insidie già dai gironi, però la squadra ha sempre cercato di dare tutto in campo. Volevamo riprovarci e siamo arrivati qua con tantissima convinzione, adesso sappiamo che ci manca l’ultimo passo”.

Interrogato sul futuro e sulla possibilità che questa finale rappresenti la chiusura di un ciclo, il tecnico ha chiarito: “C’è una finale domani, poi martedì ci incontreremo e parleremo. Domani ci manca l’ultimo passo e cercheremo di farlo”. Luis Alberto ha parlato di una sottovalutazione dell’Inter e dello stesso Inzaghi. Il tecnico ha replicato con gratitudine e orgoglio: “Questo gruppo ha dato tantissimo in questi quattro anni… siamo molto orgogliosi di rappresentare l’Inter”.

Sul cambiamento di approccio rispetto al passato, vista l’etichetta di “pari livello”, Inzaghi ha osservato: “In campo non vanno il monte ingaggi o il fatturato, ma giocatori consapevoli e attenti ai dettagli”. In merito alla gestione mentale della squadra, dopo un finale di campionato amaro: “Abbiamo lavorato nel migliore dei modi lasciando da parte la delusione. Ci deve essere la giusta determinazione, non un’ossessione”. Sul piano tattico ha indicato le chiavi: “Affrontiamo la squadra prima in Europa per possesso palla. Dovremo cercare di avere un buon palleggio per togliere il più possibile palla al PSG”.

Quanto alle condizioni di Pavard, Inzaghi ha riferito: “Sta bene, mancano gli ultimi test. Se starà bene, giocherà”. Riflessioni anche sul ruolo del capitano Lautaro Martinez: “Quando è il momento giusto si fa sentire. Mi fido ciecamente di lui e Barella”. Alla domanda sulla parola d’ordine della gara, ha elencato: “Corsa, aggressività, lucidità… ci vorrà tutto per vincere una partita così”. Sul concetto di “era Inzaghi”, il tecnico ha dribblato l’enfasi personale: “Vogliamo dare ai tifosi una grande soddisfazione… Domani tutta la Curva Nord sarà in campo con noi”.

Infine, parlando delle emozioni personali: “Ho chiesto concentrazione, senza ossessione… domani può essere frutto di episodi e dobbiamo essere bravi a indirizzarli”.